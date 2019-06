Panorama Polen - Horror-Unfall: Mindestens ein Deutscher stirbt bei Massenkarambolage Sechs Todesopfer und 16 Verletzte hat ein Massen-Crash am Pfingstsonntag auf einer Autobahn in Polen gefordert. Nun steht fest: Unter den Todesopfern befindet sich auch ein Deutscher. Mindestens.

Sechs Todesopfer und vermutlich 16 Verletzte hat eine Massenkarambolage auf einer Autobahn in Polen gefordert. Nach Angaben von Polizei und Feuerwehr war ein Lastwagen nahe der Stadt Stettin am Sonntagnachmittag auf im Stau stehende Autos aufgefahren. Mehrere von ihnen gerieten daraufhin in Brand. Quelle: Marcin Bielecki/PAP/dpa