London

Es ist ein schockierendes Bild, welches die 28-jährige Melanie bei Facebook geteilt hat: Das Foto zeigt sie und ihre Freundin Chris in einem Londoner Nachtbus. Die Gesichter und die Kleidung der beiden sind blutüberströmt, verzweifelt sieht Chris in ihre Hände.

Kurz zuvor waren die Frauen von mehreren Jugendlichen attackiert worden. Von dem homophoben Angriff, der sich Ende Mai ereignet hat, berichtet Melania in einem ausführlichen Post: „Wir haben uns zuvor wohl geküsst, als diese Männer auf uns zukamen“, schreibt die 28-Jährige. Plötzlich hätte sich die Gruppe aufgeführt wie Hooligans. „Sie forderten uns auf, dass wir uns küssen, damit sie zugucken können und nannten uns ’Lesben’“, heißt es weiter.

English & Español, against CHAUVINIST, MISOGYNISTIC AND HOMOPHOBIC VIOLENCE / En contra del MACHISMO, MISOGINIA Y... Gepostet von Melania Ps am Mittwoch, 5. Juni 2019

Als das Paar dies verweigerte, hätten die Teenager Münzen nach ihnen geworfen. Drei von ihnen wurden handgreiflich und attackierten die Frauen mit roher Gewalt. Als die Jugendlichen verschwanden, sollen sie Melanie zudem ihr Telefon gestohlen haben. Das Paar wurde anschließend mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Wie die BBC berichtet sind vier Jugendliche im Alter zwischen 15 und 18 Jahren mittlerweile verhaftet worden. Ihnen wird Raub und schwere Körperverletzung vorgeworfen. Die Polizei sprach von einer „widerlichen Attacke“ und will nun das Material der Überwachungskameras auswerten. Premierministerin Theresa May äußerte sich zu dem Vorfall: „Das war ein widerlicher Angriff, meine Gedanken sind bei dem betroffenen Paar.“ Auch Labor-Chef Jeremy Corbyn verurteilte den Angriff auf Twitter: „Wir dürfen und werden diese homophobe und frauenfeindliche Gewalt in unserer Gesellschaft nicht akzeptieren.“

Chris und Melania wollen ihre Homosexualität auch nach dem Vorfall nicht verbergen. „Ich habe keine Angst, mich queer zu zeigen. Ganz im Gegenteil, wir sollten es noch mehr zeigen“, sagte Chris.

Von RND/mkr