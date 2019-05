Berlin

Erst die Arbeit, dann das Vergnügen! Am Donnerstag kürte Heidi Klum ihre neues „Germany’s next Topmodel“, am Tag darauf ging es mit ihrem Verlobten Tom Kaulitz und den vier Kindern auf Sightseeing-Tour nach Berlin.

Und da mussten Leni, Lou, Henry und Johan gleich das volle Programm mitmachen: Zunächst schaute sich die Familie gemeinsam das Brandenburger Tor an. Auf dem Foto, das das Model auf Instagram gepostet hat, sind die Kinder nur von hinten zu sehen, weil das Model sie aus der Öffentlichkeit heraushalten möchte. Am Checkpoint Charlie posiert die Familie dann doch nochmal von vorne – allerdings mit Smilies über den Gesichtern der Kids.

Als die Reisegruppe an einer ehemaligen gelben Telefonzelle in der Nähe vom Potsdamer Platz vorbei kommt, macht Heidis älteste Tochter Leni ein Foto. Heidi hält den Moment fest, schreibt darunter „Was ist das Mama?“. Ob die 15-Jährige das wirklich gefragt hat oder Heidi nur einen Spaß gemacht hat – unklar. Aber die Tochter des Models gehört definitiv zu der Generation, die mit Handys aufgewachsen sind.

Am Samstag gab es dann noch etwas mehr Geschichte für die Klum-Familie: Heidi besuchte mit ihren Kindern die „ East Side Gallery“, das längste noch erhaltene Stück der Berliner Mauer. Auch dort posierten sie wieder für ein gemeinsames Foto. Auch dank der Fotos werden die Kids die Tage in der Heimat ihrer Mutter wohl so schnell nicht vergessen.

Von RND