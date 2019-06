Los Angeles

Von Heidi Klum mag man halten, was man will. Aber niemand wird bestreiten, dass die 46-Jährige ein PR-Profi ist. Das bewies die Moderatorin von Germany’s Next Topmodel (GNTM) mit einem Post auf Instagram erneut. In einem kurzen Video-Clip ist sie dabei zu sehen, wie sie sich die Zähne putzt – bekleidet mit nur einem knappen schwarzen Slip, der Busen allenfalls ansatzweise von ihrer Hand und ihren Haaren verdeckt.

Zwei Millionen Aufrufe

Im den sozialen Medien erreichte das Filmchen bereits nach wenigen Stunden knapp zwei Millionen Aufrufe – und die Kommentare dazu lesen sich wie ein Kniefall vor der Deutschen aus Bergisch Gladbach: „Heiss und sexy – wie immer meine Güte“, heißt es da etwa – oder auch „ Heidi on fire“.

Ihre Brüste – von ihr übrigens höchstpersönlich Hans und Franz genannt – sind nicht das erste Mal Thema in den sozialen Medien: Mal zeigt sich die Partnerin von Tom Kaulitz (Tokio Hotel) im engen Sport-BH, während sie auf dem Laufband schwitzt, dann postet sie ein Video, auf dem zu sehen ist, wie sie in jungen Jahren ihr Töchterchen stillt.

Oben ohne mit 60

Und sie dass ihre Fangemeinde auch in nächster Zeit mit intimen Details auf dem Laufenden halten wird, davon ist auszugehen. Erst kürzlich hatte Heidi Klum in einem Interview erklärt: „Ein Körper ist immer noch schön, auch wenn er älter wird.“ Und sie fügte hinzu: „Ich bin wahrscheinlich das Mädchen am Strand, das sich mit 60 noch oben ohne zeigt. Ein Körper ist immer noch schön, auch wenn er älter wird.“

Von RND