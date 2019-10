Hoyerswerda

Am Berufsschulzentrum in Hoyerswerda ( Sachsen) gibt es einen Großeinsatz der Polizei. Eine Polizeisprecherin bestätigte am Dienstag entsprechende Medienberichte. Sie sprach von einer "ungeklärten Gefährdungssituation". Das Areal rund um die Schule sei abgesperrt. Weitere Angaben machte die Polizei zunächst nicht.

RND/dpa