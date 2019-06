Strausberg

In Strausberg nahe Berlin hat am Samstagabend ein Einkaufszentrum gebrannt. Nach ersten Ermittlungen war ein Reifenstapel einer Autowerkstatt gegen 20.30 Uhr in Flammen aufgegangen und der Brand breitete sich auf das angrenzende Einkaufszentrum aus, wie die Polizei mitteilte. Ein Großaufgebot der Feuerwehr und Polizei war den Angaben nach im Einsatz.

Ein Feuerwehrmann wurde bei den Löscharbeiten verletzt, berichtete der „ rbb“ unter Berufung auf einen Feuerwehrsprecher. Der Schaden werde als „sehr hoch“ eingeschätzt. Der Elektronikmarkt und ein Drogerieladen seien komplett ausgebrannt.

Von RND/dpa