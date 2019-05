Mettmann

Unbekannte Tierquäler haben auf einer Weide in Velbert in Nordrhein-Westfalen einen Jungbullen grausam verstümmelt. Das Tier sei nach der „besonders abscheulichen Tat“ qualvoll verendet, teilte die Polizei Mettmann am Montag mit.

Der oder die unbekannten Täter hätten sich im Zeitraum zwischen Donnerstagmorgen und Samstagmittag widerrechtlich Zugang zu der umzäunten Rinderweide verschafft. Den Jungbullen hätten sie zunächst von der übrigen Mastrinder-Herde getrennt, bevor sie ihn misshandelten und ihm unter anderem die Geschlechtsteile abtrennten.

