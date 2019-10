Lübeck

Nachdem eine Studentin Samstagmorgen gefesselt und geknebelt aufgefunden wurde, ermittelt die Staatsanwaltschaft jetzt wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts. „Nach aktuellem Ermittlungsstand war die Frau nicht nur geknebelt und an den Händen und Füßen gefesselt, sondern wurde mit dem Fesselungsmaterial zudem in dem Knick liegend an dem dortigen Geäst festgebunden“, teilt die Sprecherin der Lübecker Staatsanwaltschaft, Dr. Ulla Hingst, am Montag mit.

Sie hätte sich weder selbst befreien, noch hätte sie aufgrund der Knebelung selbst auf sich aufmerksam machen können. Der von der Straße aus nicht einsehbare Feldweg werde fast nur zu landwirtschaftlichen Zwecken und nicht von Fußgängern genutzt. „Unter Berücksichtigung der herbstlichen Wetterverhältnisse und ihrer nur leichten Bekleidung hätte die Geschädigte versterben können“, so Hingst. Die Staatsanwältin bestätigte auf LN-Anfrage, dass es sich bei den Fesseln um Spanngurte gehandelt habe.

Nach dem Besuch einer Erstsemesterparty am Freitagabend war die 20-Jährige nur durch Zufall von einem Autofahrer gefunden worden, der eine Pinkelpause eingelegt hatte. Sie lag in einer Feldzufahrt und hatte zahlreiche Prellungen im Gesicht und am ganzen Körper. Die rechtsmedizinische Untersuchung ergab jedoch keine Hinweise auf ein Sexualdelikt.

