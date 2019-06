Heimsheim

Großeinsatz auf der A8 bei Heimsheim am späten Montagabend. Polizeiangaben zufolge war ein 23-jähriger Mercedes-Fahrer auf der linken Spur der Autobahn in Richtung Stuttgart unterwegs. Zeitgleich fuhr ein Ford Transit auf der rechten Fahrspur in dieselbe Richtung. Aufgrund von Aquaplaning verlor der Mercedes-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte in die Betonschutzwand zur Gegenfahrbahn. Durch den Aufprall schleuderte das Fahrzeug nach rechts, krachte in den Transit und kippte auf die Seite.

Der Fahrer des Wagens wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Da auch dem umgekippten Wagen jedoch ein Schild angebracht war, das auf radioaktive Ladung schließen ließ, wurde die Feuerwehr für einen Großeinsatz alarmiert. Knapp 50 Einsatzkräfte rückten in 15 Einsatzwagen an.

Autobahn wurde voll gesperrt

Einsatzkräfte in Schutzanzügen öffneten den Transporter, die Behälter, in denen der radioaktive Stoff Lutetium transportiert wurden, wurden bei dem Aufprall nicht beschädigt. Dennoch wurde die Autobahn während des Feuerwehreinsatzes voll gesperrt werden.

Lutetium wird etwa für nuklearmedizinische Zwecke verwendet. Medienberichten zufolge wurde der radioaktive Stoff, der in kleinen Mengen vorgefunden wurde, ordnungsgemäß transportiert.

