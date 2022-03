Frau und Bekannten mit Messer getötet: 34-Jähriger legt vor Gericht Geständnis ab

Oldenburg

Im Prozess gegen einen 34-jährigen Iraker wegen zweifachen Mordes in Delmenhorst hat der Angeklagte beide Taten gestanden. Er habe zuerst den 23-jährigen Mann, einen vermeintlichen Nebenbuhler, mit einem Messer getötet und sei dann zu seiner Frau gefahren. Er habe auf sie mit einem Messer eingestochen, um sie zu töten. Die 27-Jährige starb zwei Tage später im Krankenhaus. Als Motiv nannte er in einer von seinem Anwalt verlesenen Erklärung am Dienstag am Landgericht Oldenburg unter anderem Eifersucht.

Angeklagter habe Familienehre wiederherstellen wollen

Er habe seine nach jesidischem Recht geheiratete Frau zuvor „angefleht“, den Kontakt zu dem anderen Mann zu beenden. Laut Anklage stach der 34-Jährige am 3. Oktober vorigen Jahres in einer Bar unvermittelt 30 Mal auf sein erstes Opfer ein. Familienangehörige des Angeklagten hatten zuvor geprüft, ob der 23-Jährige auch in der Bar sei. Danach sei er in die Wohnung gefahren und habe in Anwesenheit der gemeinsamen achtjährigen Tochter 20 Mal auf seine Frau eingestochen.

Bei beiden Taten sei das Motiv sittlich auf der „tiefsten Stufe“ anzusiedeln, so der Staatsanwalt. Mit den Taten habe der Mann die vermeintlich beschmutzte Familienehre wieder herstellen wollen.

Der Angeklagte gab an, dass er in der Zeit vor der Tat verstärkt Kokain konsumiert habe und sich von der Familie des vermeintlichen Nebenbuhlers verfolgt gefühlt habe. Er habe paranoide Vorstellungen gehabt und auch gedacht, seine Frau sei an einem Mordkomplott gegen ihn beteiligt. An dem Prozess nehmen Familienangehörige der getöteten Frau als Nebenkläger teil. (AZ 5 Ks 1/22)

RND/dpa