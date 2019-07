Hamburg

In Hamburg hat eine 41-Jährige ihren schwarzen Ferrari in eine Autopflegewerkstatt gebracht und ihren Sport-Flitzer dort in guten Händen gewähnt. Doch später wurde ihr Sportwagen mit überhöhter Geschwindigkeit von der Polizei gestoppt. Am Steuer: ein ihr fremder Mann.

Während die Ferrari-Besitzerin den rücksichtslosen Fahrer nicht kennt, ist er der Polizei kein Unbekannter, wie die „Mopo“ berichtet. Der 24-Jährige sei bereits wegen verschiedener Gewalt- und Körperverletzungsdelikte auffällig geworden.

Polizei stoppt 24-Jährigen mit überhöhter Geschwindigkeit

Von einem Bekannten aus der Autopflegewerkstatt soll er den Schlüssel für das fast 200.000 Euro teure Fahrzeug bekommen haben. „Rücksichtslos und mit überhöhter Geschwindigkeit“ sei er im Stadtteil Wandsbek unterwegs gewesen, bevor ihn de Beamten stoppten, wie Polizeisprecher Florian Abbenseth der „Mopo“ bestätigte.

Bei der Kontrolle habe sich dann herausgestellt, dass der Ferrari nicht dem 24-Jährigen gehörte. Schlüssel und Fahrzeugschein wurden daraufhin von den Beamten beschlagnahmt. Die ahnungslose Eigentümerin konnte sie sich auf der Wache abholen.

Von RND/mat