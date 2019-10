Er gilt als der schlimmste Pädophile Großbritanniens: Richard Huckle soll fast 200 malaysische Kinder missbraucht haben. Auf seinem Computer wurden mehr als 20.000 kinderpornografische Dateien gefunden. Jetzt wurde der 33-Jährige im Gefängnis erstochen, wie unter anderem "CNN" berichtet.

Demnach wurde Huckle am vergangenen Sonntag tot im Full Sutton-Gefängnis in York aufgefunden. Weitere Angaben zu den Umständen seines Todes wollten die Beamten zunächst nicht machen. Es sei "unangemessen, weitere Kommentare abzugeben, während eine polizeiliche Untersuchung läuft", wird das Justizministerium von " CNN" zitiert.

Richard Huckle missbrauchte neun Jahre lang Kinder

2014 wurde Huckle am Flughafen Gatwick festgenommen, als er aus Malaysia zurückkehrte. Dort hatte er die meisten seiner Verbrechen begangen, die er auf einem Blog im Darknet verbreitete. In Malaysia habe er sich als christlicher Englischlehrer ausgegeben, um dort in einer armen Gemeinde in Kontakt mit seinen späteren Opfern zu kommen. Über neun Jahre missbrauchte er dort Kinder, die jüngsten waren gerade einmal sechs Monate alt. 2016 wurde er zu 22-facher lebenslanger Haft verurteilt.

RND/mat