Man möchte meinen, in einer Kindertagesstätte ginge es ausschließlich um Kinder und deren Betreuung. Doch in Zeiten der Smartphones ist dies nicht immer selbstverständlich. Zehn Kitas aus Essen wollen dagegen nun vorgehen und haben am Dienstag striktes Handyverbot in den Einrichtungen eingeführt.

Ein kleiner Blick aufs Display hier, eine schnell abgeschickte Nachricht dort – Smartphones sind in unserer heutigen Zeit zum selbstverständlichen Werkzeug geworden. Und auch Kinder kommen immer früher in Berührung mit der digitalen Welt und den Ablenkungen vom Alltag, die diese bieten.

Verbot gilt nicht nur für Erzieher, sondern auch für Eltern

Eben diesen inflationären Gebrauch von Smartphone, Tablet und Co. wollen zehn Kitas aus Essen nun unterbinden. Während der Betreuungszeit soll es nämlich einzig und allein um die Kinder gehen. Handys sind streng verboten – das gilt nicht nur für die Erzieher, sondern auch für die Eltern, die ihre Kinder zur Kita bringen und abholen.

Träger der an diesem Projekt teilnehmenden Kitas ist der CSE – ein Zusammenschluss der Caritas und des Sozialdienstes Katholischer Frauen in Essen. In den Einrichtungen weisen Schilder auf das Verbot hin.

