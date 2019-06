Hanau

Die hessische Stadt Hanau will kreativ gegen Raser und sogenannte Autoposer vorgehen. In einer Straße, die mitten durch die Innenstadt führt, soll ein künstliches Schlagloch in den Asphalt eingelassen werden, das sich immer dann automatisch absenkt, wenn sich ein Auto zu schnell nähert.

Das System mit dem Namen „Actibump“ stammt aus Schweden und besteht aus einem Radarmessgerät und Stahlplatten im Straßenbelag, die sich vier Zentimeter absenken können. Autofahrer, die zu schnell über die Schwelle fahren, sollen dadurch einen deutlichen Stoß zu spüren bekommen.

Schwedische Technik kostet 500.000 Euro

Der Verkehrsfluss soll nicht behindert werden. Autos, die sich an die Geschwindigkeitsbegrenzung halten, können ohne Beeinträchtigung über Actibump fahren, die Stahlplatten bleiben dann ebenerdig. Radfahrer sollen am Rand vorbei fahren können und Rettungswagen sollen mit einem extra Transponder die Mechanik ausschalten können.

In Deutschland wäre Hanau die erste Stadt, die künstliche Schlaglöcher nutzt. In Tschechien und Schweden habe sich das System bereits bewährt, sagt ein Sprecher des Hanauer Infrastruktur Service in einer Pressemitteilung.

Actibump soll 50.000 Euro kosten und noch in diesem Jahr eingebaut werden. Auf der betroffenen Straße in Hanau gilt Tempo 20.

Von RND