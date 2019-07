Nassenheide

Bei einem schrecklichen Frontalzusammenstoß im Landkreis Oberhavel (Brandenburg) sind ein Vater, eine Mutter und ihr Kind (10) ums Leben gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge geriet der Wagen am Montagnachmittag aus bislang unbekannter Ursache auf der Bundesstraße 96 in den Gegenverkehr. Dort prallte das Auto mit einem entgegenkommenden Lastwagen zusammen, wie die Polizei mitteilte. Alle drei Insassen des Wagens wurden dabei tödlich verletzt.

Es sei zwar gelungen, das Mädchen sehr schnell zu befreien, jedoch seien alle Wiederbelebungsversuche erfolglos geblieben, teilte die Polizei mit. Die Familie, so hieß es, habe sich auf dem Weg in den Urlaub befunden. Der Lastwagenfahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie ein Polizeisprecher am Abend sagte. Er erlitt einen Schock.

Auch Einsatzkräfte seelsorgerisch betreut

Den Angaben zufolge ereignete sich der Unfall am Ausgang einer Linkskurve. Das Auto kam aus Richtung Oranienburg. Weitere Details zum Unfallhergang waren zunächst nicht bekannt. Die Straße war während der Bergungsarbeiten gesperrt.

Auch die Einsatzkräfte mussten seelsorgerisch betreut werden: „Unsere Feuerwehrleute sind noch dabei, über die Ereignisse hinwegzukommen“, sagte Feuerwehr-Zugführer Matthias Bonk am Dienstag der „Märkischen Allgemeinen Zeitung“.

Von RND/dpa