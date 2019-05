Crêts en Belledonne

Eltern in Frankreich wollen mit einer ungewöhnlichen Aktion die Schließung einer Schulklasse verhindern. In der Gemeinde Crêts en Belledonne in der Nähe von Grenoble haben sie die „Operation Schafe“ gestartet: Weil einer Klasse wegen Schülermangels die Auflösung droht, brachten sie am Dienstagmorgen rund 50 Schafe auf den Schulhof.

„Unsere Kinder sind keine Schafe, hört auf sie zu zählen“, heißt es in dem Aufruf der Eltern. Kurzerhand wurden 15 der Schafe symbolisch an der Schule als Schüler eingeschrieben, wie „France Bleu“ berichtete. Die Eltern hoffen nun, dass die Behörden ihre Entscheidung noch einmal überdenken.

Von RND/dpa