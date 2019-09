Bissingen

Kein Kuchen mehr zum Geburtstag: In einem bayrischen Kindergarten müssen die Kleinen ihren Ehrentag ab sofort ohne mitgebrachte Muffins, Kekse oder andere Süßspeisen feiern. In einem Elternbrief hat die Kindergartenleitung über das Kuchen-Verbot informiert. Hintergrund seien Bedenken einiger weniger Eltern hinsichtlich der Hygiene, wie "BR24" berichtet.

Laut dem Bericht hätte sich knapp eine handvoll Eltern bei der zuständigen Gemeinde Bissingen gemeldet und sich für das Verbot ausgesprochen. Sie hätten bezweifelt, dass alle Eltern unter hygienisch einwandfreien Bedingungen Speisen für die Einrichtung zubereiten würden. Der Kindergarten sei der Empfehlung des örtlichen Gesundheitsamtes gefolgt und und habe entsprechend den Eltern das Mitbringen von Speisen verboten.

Gesundheitsamt spricht von Missverständnis

Wie "BR24" berichtet, handele es sich dabei allerdings um ein Missverständnis: Das Gesundheitsamt habe keine Empfehlung für ein generelles Verbot gegeben. Man habe nur darauf hingewiesen, dass das Mitbringen von Eierspeisen oder nicht durchgegartem Essen problematisch sei. Gegen gebackene Muffins oder Kuchen würde also nichts sprechen.

Eltern aus dem Kindergarten wollen gegen das Verbot vorgehen und haben Unterschriften gesammelt. Jochen Konrad, dessen Tochter in dem Kindergarten betreut wird, sagte dem " BR": Nur drei von 100 Eltern hätten hygienische Bedenken gehabt. Es sei schade, dass diese wenigen die Tradition des Geburtstagskuchens nun für alle verhindern würden. Ein am Mittwochnachmittag angesetztes Gespräch mit dem zweiten Bürgermeister von Bissingen, Eltern und Vertretern des Kindergartens habe zu keiner Einigung im Kuchen-Streit geführt, berichtet "BR24". Vorerst wird also weiter ohne Kuchen gefeiert.

Lesen Sie auch: Rätsel gelöst: Mit diesem Trick läuft der Ketchup ganz einfach aus der Flasche

RND/mat