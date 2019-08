Einkaufszentrum in Duisburg geräumt – Verdächtiger festgenommen

Panorama Verdächtige Tasche - Einkaufszentrum in Duisburg geräumt – Verdächtiger festgenommen Nachdem in einem Einkaufszentrum in Duisburg eine verdächtige Tasche entdeckt wurde, wurde das Center geräumt, es gab einen großen Polizeieinsatz. Ein Verdächtiger wurde festgenommen.

Polizeibeamte gehen durch ein Einkaufszentrum in der Königstraße in Duisburg, in dem ein verdächtiger Gegenstand gefunden worden ist. Quelle: Christoph Reichwein/dpa