Eine Potsdamerin bei der Freiwilligenarmee im Ukraine-Krieg: „Jetzt weine ich nicht mehr“

Kiew/Potsdam

Am Tag der russischen Invasion in der Ukraine kaufte sich Oksana Klymonchuk (39) in Potsdam ein Auto. Sie wollte ins Kriegsgebiet, ihre Heimat verteidigen – oder zumindest helfen, wo sie kann. Noch nie zuvor hatte sie eine Waffe in der Hand.

Mittlerweile ist sie in Kiew angekommen. Nach Angaben der ukrainischen Vizeverteidigungsministerin hatten sich bis zum Wochenende rund 100.000 Menschen der Freiwilligenarmee, der Ukrainischen Territorialvereinigung, angeschlossen – darunter auch Oksana Klymonchuk.

„Wir kämpfen um jede Seele

Seit zweieinhalb Jahren lebt sie in Potsdam. Der Angriff hat ihr Leben verändert. Noch am selben Tag verlässt ihr Lebensgefährte, auch er ist Ukrainer und lebt in Potsdam, die Stadt. Auch er kämpft gegen die russischen Truppen.

Die Ukrainerin Oksana Klymonchuk hat ihre Arbeit als Servicekraft in einem Potsdamer Restaurant aufgegeben. Das Bild entstand vor ihrer Abreise nach Kiew. Quelle: Bernd Gartenschläger

Klymonchuk sagt: „Ich kann nicht einfach hierbleiben und nichts tun. Ich habe 15 Jahre lang in Kiew gelebt und dort als Journalistin gearbeitet. Viele meiner Freunde und meiner Bekannten sind in Kiew. Ich liebe diese Menschen und möchte sie auch in Zukunft lebend sehen. Wir kämpfen um jede Seele, die wir kennen.“

Für unseren Netzwerkpartner, der Märkischen Allgemeinen Zeitung (MAZ), hat die Ukrainerin geschildert, was sie die ersten Tage in Kiew erlebt hat.

„Heute ist mein zweiter Tag in Kiew. Ich bin gerade im ehemaligen Büro des fünften Präsidenten des Landes, Petro Poroschenko. Hier residiert das 206. Bataillon der Territorialverteidigung der Ukraine. Die Nacht habe ich in meiner alten Wohnung verbracht, ich wollte nicht in die Keller gehen. Ich habe immer wieder die Raketen gehört, aber ich habe keine Angst mehr. In den ersten Tagen des Krieges habe ich nur geweint. Ich habe meine Gefühle einfach nicht unter Kontrolle bekommen. Jetzt weine ich nicht mehr, ich bin nicht traurig, aber auch nicht hysterisch oder lustig. Ich glaube, ich habe keine richtigen Emotionen mehr.

Über den Messengerdienst Signal telefoniert Oksana Klymonchuk mit MAZ-Redakteurin Saskia Kirf. Während des Gesprächs befindet sie sich in der Zentrale ihres Bataillons. Quelle: Screenshot/Saskia Kirf

Von Potsdam aus bin ich zunächst nach Lublin in Polen gefahren und habe dort eine Nacht verbracht. Anschließend habe ich noch meine Tante in meinem westukrainischen Heimatdorf besucht. Dort habe ich meine beiden Brüder und zwei Cousins getroffen, die alle seit vielen Jahren in Spanien gelebt hatten. Dort haben sie nun alles zurückgelassen, um für die Ukraine zu kämpfen. Das sehe ich an vielen Stellen: Hier sind ukrainische Männer aus der ganzen Welt. Sie alle wollen nicht einfach sitzen bleiben, sie spüren, dass es auch um sie geht.

Die Fahrt durch die Ukraine wie in einem Katastrophenfilm

In der Westukraine gibt es noch keine Raketen, keine Bomben. Man spürt den Krieg dort anders. Zum einen gibt es in jedem Dorf Kontrollposten, man muss ständig anhalten. Aber vor allem sind dort unendlich viele flüchtende Menschen, vor allem Frauen mit Kindern und alte Menschen. Auf meiner Fahrt habe ich mich gefühlt wie in einem Katastrophenfilm, alle Wege in den Westen sind voll. Ich habe Staus in Richtung Westen gesehen, die mindestens 15 Kilometer lang waren. Zugleich sehe ich hier in Kiew abends noch immer viele beleuchtete Fenster. Hier sind also auch noch immer sehr viele Menschen.

Ein ukrainischer Soldat bewacht einen Kontrollpunkt an einer Hauptstraße in Kiew. Quelle: Vadim Ghirda/AP/dpa

Trotzdem ist Kiew nicht so, wie ich es kenne. Meine Freunde hatten mich gewarnt, sie sagten, ich würde die Stadt nicht wiedererkennen – und das ist wahr. Zuletzt war ich im Oktober hier und ich war damals so stolz. Weil wir ein freies, ein europäisches Land waren. Die Menschen hier hatten ein ganz normales Leben. Ja, natürlich gab es Korruption in der Ukraine, wir sind ein postsowjetisches Land, das in 33 Jahren Unabhängigkeit noch nicht alles geschafft hat.

Ukrainische Stadt Irpin: „Die Hölle auf Erden“

Heute sind die Straßen weitgehend leer, bis auf die Menschen, die Sperren und Sandsäcke vorbereiten. Auch in Kiew sind überall Kontrollposten und Soldaten, die man nicht einfach so fotografieren darf. Nachts gibt es Sperrstunden. Das Gefühl in der Stadt ist schwer zu beschreiben. Jeder, mit dem ich rede, sagt, es fühle sich noch immer so surreal an, wie in einem schlechten Traum. Jeder muss das erst einmal verarbeiten. Hier sterben Menschen. Kinder. Häuser werden zerbombt. In der Stadt Irpin, nicht weit von hier, ist es die Hölle auf Erden. Wir sehen auch die Bilder aus den anderen Städten, aus Charkiw, aus Mariupol. Das sind humanitäre Katastrophen, die Menschen haben kein Wasser, keine Nahrung, keine grundlegende hygienische Versorgung. Und sie können nicht fliehen, weil es keine humanitären Korridore gibt. Wir alle warten und sehen, was dort passiert. Ich glaube, schon jetzt haben sehr viele Menschen hier schwere psychische Probleme.

Flucht aus er Stadt Irpin am Samstag: Menschen überqueren den Fluss Irpin auf einem improvisierten Weg unter einer durch einen russischen Luftangriff zerstörten Brücke, während sie aus der Stadt Irpin fliehen. Quelle: Vadim Ghirda/ dpa

Kiew kann nicht so eingenommen werden wie andere Städte, aber die Stadt wird eingekesselt. Ich selbst habe noch immer keine Erfahrung mit Waffen und ich bin nicht so verrückt, unvorbereitet in den Kampf zu ziehen. Aber ich kann hier trotzdem viel sinnvolles tun, zum Beispiel humanitäre Hilfe koordinieren – oder mit Euch in Potsdam sprechen und sagen, wie es hier wirklich ist. Ich fühle weiterhin, dass es richtig ist, was ich mache.

„Ein Krieg ohne Regeln“ zwischen Russland und der Ukraine

Mein Freund kämpft in der Peripherie von Kiew. Wir haben uns gestern kurz gesehen. Natürlich ist es gefährlich, aber es gibt viel schlimmere Orte als den, an dem er ist. Die russische Armee wird kommen. Ein anderer Freund von mir, der einen hohen Rang im Militär hat, sagt, die russischen Soldaten seien Kanonenfutter mit schlechter Moral. Viele von ihnen behaupten ja, sie hätten nicht gewusst, dass sie in den Krieg ziehen. Ich glaube das nicht.

Wir leben im 21. Jahrhundert – und alle wissen, wie Putins Politik funktioniert. Er ist nicht erst seit dem 24. Februar ein Diktator, sondern regiert seit mehr als 20 Jahren als Aggressor. Putin hat verstanden, dass er die Ukraine nicht einfach so haben kann. Also lässt er Menschen erschießen. Er will alles zerstören, er will Angst machen. Es ist alles verrückt, es ist Krieg ohne Regeln. Keiner kann einfach sitzen bleiben und sagen, es gehe nicht um ihn.“

Von Saskia Kirf/MAZ/RND