Offenbach

Die Anschaffung eines Polizei-Spielzeugautos dürfte sich spätestens nach diesem Einbruchsversuch gelohnt haben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, soll ein Einbrecher in der Nacht von Freitag auf Samstag versucht haben, in eine Wohnung im hessischen Heusenstamm bei Offenbach einzubrechen. Dabei war dieser wohl so laut, dass er nicht nur den Bewohner, sondern auch seine Kreativität weckte.

Täter ergreift die Flucht

Nach Angaben der Polizei schnappte sich der Wohungsinhaber ein Polizei-Spielzeugauto und drückte auf einen Knopf, wodurch das Martinshorn eines Polizeiautos erklang. Der Täter soll davon so eingeschüchtert gewesen sein, dass er die Flucht ergriff. Zusammen mit einem Komplizen, der während des Einbruchsversuchs im Auto wartete, flüchtete der Einbrecher vom Tatort.

RND/mw