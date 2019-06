Teunz

Die Mähsaison bei den Bauern hat begonnen – eine tödliche Zeit für junge Rehkitze: Ihnen fehlt noch der Fluchtinstinkt. Im hohen Gras versteckt, haben sie keine Chance, den bedrohlichen Maschinen zu entkommen. Unzählige Tiere werden so jedes Jahr getötet oder verstümmelt.

In Bayern haben nun zwei Jäger innerhalb von drei Tagen 40 Rehkitze vor dem sicheren Tod durch Mähmaschinen bewahrt: Hermann Zeitler und sein Sohn Mario flogen mit ihrer Drohne mehrere Hektar Wiese ab und markierten die aufgefundenen Rehkitze, wie „Onetz“ berichtet. Die Landwirte hätten die Tiere eingesammelt, am Feldrand in einer Kiste in Sicherheit gebracht und nach der Mahd wieder freigelassen. Die „befreiten“ Tiere liefen wieder zu ihren Müttern zurück, die meist in der Nähe warten. „Schön, wenn die Bauern mitmachen“, sagt Hermann Zeitler gegenüber „Onetz“.

Jäger unterstützen Kollegen mit ihrer Drohne

Wichtig bei der Rettung der Rehkitze sei es, dass der Geruch der Menschen nicht auf die Tiere übertragen werde. „Deshalb fassen wir es nur mit Gras oder Gummihandschuhen an“, erklärt Zeitler. Er und sein Sohn sind inzwischen sehr gefragt bei der Rettung der Wildtiere: Sie unterstützen mehrere Jagdkollegen bei der Suche nach den Jungtieren. Bei Gefahr würden sich die Rehkitze ins hohe Gras ducken, sind dann für die Bauern nicht zu erkennen.

„Die großen Butterfly-Maschinen schaffen zwölf Meter Breite mit einer Fahrt. Da haben die kleinen Viecher schlechte Chancen“, sagt Hermann Zeitler gegenüber „Onetz“. Doch dank der zwei passionierten Jägersmänner werden in diesem Jahr deutlich mehr Rehkitze dem Mähtod entgehen.

