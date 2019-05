Los Angeles

US-Schauspieler Vince Vaughn ist fast ein Jahr nach seiner Festnahme wegen einer Alkoholfahrt zu einer dreijährigen Bewährungsstrafe verurteilt worden. Er müsse zudem ein dreimonatiges Entzugsprogramm abschließen, ordnete ein Gericht in Los Angeles am Freitag an. Es befand ihn zuvor der rücksichtslosen Fahrweise für schuldig. Vaughns Anwalt äußerte sich nicht zur Ordnungswidrigkeit seines Mandanten.

Der Schauspieler war am 10. Juni 2018 in der Gemeinde Manhattan Beach bei einer Verkehrskontrolle festgenommen worden. Vaughn hatte sich zuvor geweigert, aus seinem Wagen zu steigen und einen Alkoholtest nicht bestanden.

Bekannt ist der 49-Jährige unter anderem für seine Rolle in der Komödie „Die Hochzeits-Crasher“.

Von RND/dpa