Henderson

Ein zehnjähriger Junge hat in Henderson im US-Bundesstaat Nevada seine Mutter gefilmt, wie sie im Auto ein Kind bekommt. Die Familie war auf dem Weg zum Krankenhaus, doch das Baby kam schneller als gedacht. Der Zehnjährige saß auf der Rückbank und filmte mit dem Handy nach vorne, wo seine Mutter auf dem Beifahrersitz saß. Sein Vater saß am Steuer.

Ebenfalls auf der Rückbank saßen die zwei jüngeren Geschwister des Zehnjährigen. Als ihre Mutter starke Wehen bekam, fingen sie an zu weinen. Doch nach nicht mal fünf Minuten war die Geburt geschafft, die kleine Jolee Lavergne war im Auto auf die Welt gekommen.

Gepostet von Michael Anthony Addison am Samstag, 25. Mai 2019

Vater Michael Anthony Addison teilte das Video kurze Zeit später auf Facebook, wo es binnen weniger Tage Millionen Menschen erreichte. „Das war die intensivste Situation in der ich je gewesen bin“, sagte er hinterher dem US-Fernsehsender KTNV.

Video war nicht geplant

Eigentlich hatte sein Sohn nur ein Ankündigungsvideo machen sollen, dass das Baby bald kommt. Der Geburtstermin war erst einige Tage später. Dass daraus ein Live-Geburtsbericht wird, war nicht geplant gewesen.

„Ich habe das Video erst Stunden später gesehen und dachte: oh wow – er hat alles aufgenommen und im perfekten jugendfreien Winkel“, sagte Addison. Er habe das Video unbedingt veröffentlichen wollen. Es sei ein „wunderschöner Alptraum“ für ihn gewesen.

Viel Lob für tapfere Mutter

Im Internet lobten viele Menschen die Tapferkeit der Mutter. Sie gratulierten ihr und wünschten alles Gute. „She’s thogh as nails! She handled that like a champ!“ (Sie ist hart wie Nägel! Sie hat das wie ein Champion gemacht!), schrieb beispielsweise eine Facebook-Nutzerin.

Dem neugeborenen Kind und seiner Mutter geht es gut. Die Familie kam wenige Minuten nach der Geburt wohlbehalten im Krankenhaus an.

Kampagne für neues Auto gestartet

Einziges Problem: Jetzt braucht die Familie ein neues Auto. Das alte ist nicht nur durch die Geburt verdreckt, sondern jetzt auch zu klein. Für vier Kinder und zwei Erwachsene reicht der Platz nicht.

Addison hat auf Facebook eine Spendenaktion gestartet, damit er seiner Frau einen Minivan schenken kann.

Von RND