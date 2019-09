Eine heftige Explosion, überall liegen Scherben - als eine 19-Jährige aus Missouri und ihre Eltern den Schaden an ihrem Auto sehen, sind sie entsetzt. Das Glas-Schiebedach ist zerstört, eine Ursache zunächst nicht zu erkennen.

"Wir waren alle geschockt. Wir hatten keine Ahnung, was passiert ist. Wir dachten, irgendein Gegenstand sei vom Himmel gefallen oder so etwas", sagte Mutter Christine Debreckt gegenüber dem Sender "KFOX 14". Ihr Tochter habe lange auf das Traumauto, einen Honda Civic in Sportvariante, gespart. "Nun ist ihr Herz gebrochen."

Dose in Auto erhitzt und explodiert

Nach genauerer Untersuchung stellte die Familie fest, dass es sich bei dem weißen Rückstand, der im Auto verteilt war, um Trockenshampoo handelte. Die 19-Jährige hatte eine Dose im Auto gelassen. Als sich das Auto in der Sonne aufhitzte, sei das Trockenshampoo explodiert. Die Dose, der das Unterteil fehlte, wurde gut 15 Meter vom Auto entfernt gefunden.

Die Explosion sei so heftig gewesen, dass der Deckel der Mittelkonsole aus den Angeln gesprengt worden war. "Wenn das passiert wäre, als sie nach der Arbeit ins Auto gestiegen wäre oder um irgendwohin zu fahren, wäre allein das Glas verheerend gewesen", so Debreckt zu "KFOX 14".

RND/mat