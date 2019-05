Köln

Mehr Babyglück geht nun wirklich nicht! Fast gleichzeitig erwarten die „Explosiv“-Moderatorinnen Sandra Kuhn (37) und Elena Bruhn (40) im November ihr jeweils zweites Kind. Beide sind bereits glückliche Mamas einer Tochter. Am 5. August 2018 freute sich Sandra Kuhn über die Geburt von Tochter Leni (9 Monate). Elena Bruhn brachte am 30. November 2015 Tochter Blanca (3) zur Welt.

Voraussichtlich im Oktober gehen dann gleich beide Moderatorinnen in die Babypause, um sich in den kommenden Wochen ganz auf die Geburt vorzubereiten. Vorher verraten die beiden Bald-Zweifach-Mamis am Mittwoch ab 18 Uhr in „Explosiv“ per Doppelmoderation das Geschlecht der Kinder, wie es ihnen geht und ob die Schwangerschaften überhaupt geplant waren.

Wer die beiden „Explosiv“-Moderatorinnen vertritt, steht laut RTL noch nicht fest.

Von RND/liz