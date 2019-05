Berlin

Wer gewinnt die goldene Lola? In Berlin wird am Freitagabend der Deutsche Filmpreis verliehen. Schon am Nachmittag liefen zahlreiche Stars aus Film und Fernsehen über den roten Teppich – darunter Heike Makatsch, Franziska Weisz und Anke Engelke. Selbstverständlich war auch der neue Filmakademie-Präsident Ulrich Matthes im Dauereinsatz vor den Kameras.

Mit zehn Nominierungen geht das Drama „Gundermann“ über den gleichnamigen DDR-Liedermacher als Favorit ins Rennen. Der Film von Regisseur Andreas Dresen ist unter anderem als bester Spielfilm nominiert.

Zur Galerie Am Freitag wird der Deutsche Filmpreis verliehen: Schon am Nachmittag laufen die prominenten Gäste über den roten Teppich.

Auch andere Filme sind mehrfach vorgeschlagen. Das Segeldrama „ Styx“ hat sechs Nominierungen. Fatih Akins Serienmörderporträt „Der Goldene Handschuh“ und die Tragikomödie „Der Junge muss an die frische Luft“ über die Kindheit von Hape Kerkeling sind jeweils fünf Mal nominiert.

Die Lolas gelten als wichtigste nationale Auszeichnung in der Filmbranche. Die etwa 2000 Mitglieder der Deutschen Filmakademie stimmen über die Gewinner ab. Die Auszeichnungen sind mit insgesamt fast drei Millionen Euro für neue Projekte dotiert. Das ZDF zeigt die Verleihung zeitversetzt ab 22.55 Uhr.

