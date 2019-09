Eine Frau wird vermisst – irgendwo im Südpazifik. Die 43-jährige deutsche Jazzsängerin Marina Trost ist von einem Tauchgang vor der Küste Euas (Inselgruppe Tongatapu/Königreich Tonga) nicht zurückgekehrt. Die dramatischen Ereignisse, von denen die „Osterhofener Zeitung“ jetzt berichtet, ereigneten sich bereits im August.

Am 11. August fuhr Trost mit einer Münchener Filmcrew aufs Meer hinaus. Mit an Bord ihres Bootes waren unter anderem eine Kamerafrau und ein Tauchführer. Trost wollte für ihren geplanten Dokumentarfilm „Ama‘ara – The Song of the Whales“ das Singen der Wale aufnehmen. Mit der Crew tauchte sie mehrmals zu den gewaltigen Meeressäugern hinunter. Die Expedition vor Eua sollte vorerst die letzte für Trosts Film sein.

Nachdem die Münchnerin, die einen Tauchschein besaß, nicht mehr an Bord zurückkehrte, forderte ihre Crew umgehend Hilfe an. Die Polizei von Tonga sowie Taucher suchten nach ihr, das berichtete auch die örtliche Nachrichtenwebseite „Matangitonga“. Laut der „Bild“-Zeitung wurden in 30 Metern Tiefe ihr Bleigürtel und eine Flosse gefunden. Bis heute wird Marina Trost vermisst.

Marina Trosts Crew will Filmprojekt unbedingt fertigstellen

Das ist für ihre Mutter, die 81-jährige Erna Trost aus dem Osterhofener Ortsteil Arbing ( Landkreis Deggendorf) unfassbar. „Das Leben muss eben weiter gehen“, sagt sie zwar in der „Osterhofener Zeitung“, doch die Ungewissheit ist für sie das Schlimmste. Hoffnung auf ein Lebenszeichen ihrer Tochter habe die 81-Jährige fast nicht mehr. Die Seniorin glaubt, dass ihre Tochter von der Strömung fortgerissen wurde.

Marina Trosts Crew will das Filmprojekt jetzt unbedingt fertigstellen und startet deshalb ein „Crowdfunding“. Dazu wird mittels Sozialer Medien für Spenden aufgerufen.

