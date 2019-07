Berchtesgaden

50 Meter tief ist eine 22 Jahre alte Bergsteigerin am Watzmann in den Berchtesgadener Alpen (Bayern) gestürzt – und wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Die junge Frau aus Brandenburg blieb auf einem Schneefeld liegen. Drei Begleiter seilten sich nach dem Unglück am Samstagmorgen zu der 22-Jährigen ab und versorgten sie, wie ein Sprecher der Bergwacht am Sonntag mitteilte. Zwei der Ersthelfer seien zudem Bergretter gewesen. Wegen Nebels konnte zunächst kein Hubschrauber die Verunglückte bergen, so dass sich der Einsatz schließlich über zwölf Stunden hinzog.

Die Männer wurden nach und nach, so weit es die Sicht zuließ, in die Nähe der Unglücksstelle geflogen und stiegen dann zu Fuß zur jungen Frau. Über einen extra errichteten Seilzug brachten sie die 22-Jährige in einer Trage über 40 Höhenmeter auf den Berggrat.

37 Bergretter und vier Helikopter waren im Einsatz

Weitere Rettungstrupps sicherten gefährliche Abschnitte mit Seilen und brachten Ausrüstung zur Patientin. „Ein überlebensnotwendiges Medikament wurde mit dem Heli von der Kreisklinik Berchtesgaden an die Nebelgrenze geflogen und dann sozusagen im Staffellauf von unseren Leuten zur Patientin gebracht“, berichtete der Einsatzleiter. Die Rettungsbedingungen seien extrem schwierig gewesen.

Zu Fuß transportierten die Retter die Frau weiter zur Hocheck-Hütte. Dort konnte sie erst zweieinhalb Stunden später der Hubschrauber abholen und in eine Klinik nach Salzburg bringen. Für die Bergwacht war der Einsatz bei dieser Witterung auch nicht alltäglich, wie der Sprecher sagte. Insgesamt 37 Bergretter und vier Helikopter waren beteiligt.

Unter den Begleitern der jungen Frau waren ihr Vater und ihre Schwester. Sie wurden vom Kriseninterventionsteam betreut. Mit 2713 Metern ist der Watzmann der vierthöchste Berg in Deutschland. Die Überschreitung der drei Watzmann-Gipfel Hocheck, Mittelspitze und Südspitze – zu der die Verunglückte und ihre Begleiter aufgebrochen waren – gilt als besonders anspruchsvoll.

Von RND/dpa