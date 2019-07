Frankfurt

Die Angst fährt jetzt mit. Na klar. Nach den Vorfällen in Voerde und Frankfurt, bei denen zwei Frauen und ein Kind vom Bahnsteig auf die Schienen vor einfahrende Züge geschubst worden sind, könnte jeder der nächste sein. Ich auch. Ich bin Berufspendler, fahre 600 Kilometer die Woche mit der Bahn und vor allem am Kölner Bahnhof gibt es Stellen an einigen Bahnsteigen, die sind so eng, da spürt man den Fahrtwind selbst der langsam vorbeifahrenden Züge noch genau. Um diese Engpässe zu beheben, müsste die Bahn mächtig umbauen. Ob das aber einen Täter davon abhielte, das Undenkbare zu tun? Wohl kaum.

Denn es kann immer mal jemand im Affekt Taten wie die von Voerde oder Frankfurt begehen. „Der Affekt ist die Mutter aller Gewalttaten“, formuliert es Christian Lüdke, Traumaexperte aus Essen. Gefällt einem mein Zopf nicht, kann er mich vom Bahnsteig vor den einfahrenden Zug, an der Ampel vor ein herannahendes Auto schubsen. Klar macht das Angst. Aber Angst gehört zum Leben. Ich bin mal in einen Banküberfall geraten, danach konnte ich lange nicht die Filiale betreten, in der das passiert war. Bis heute, neun Jahre später, fällt mir das schwer. Aber die Angst macht wachsam. In Zukunft auch am Bahnsteig. Wenn hoffentlich solch schreckliche Verbrechen wie die von Voerde und Frankfurt nie mehr passieren.

Von Verena Koll