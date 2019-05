Tokio

Der Zusammenstoß zweier Autos auf der Kreuzung einer japanischen Stadt hat furchtbare Folgen gehabt: Eines der Fahrzeuge kam von der Straße ab und krachte auf dem Gehweg in eine Gruppe von 16 Kindern, die meisten davon im Kindergartenalter. Zwei Zweijährige, ein Junge und ein Mädchen, erlagen im Krankenhaus ihren Verletzungen, teilte die Polizei in Otsu am Mittwoch mit.

Über den Zustand anderer Kinder und die sie begleitenden drei Erwachsenen war zunächst nichts bekannt. Die 62 und 52 Jahre alten Fahrerinnen der beiden Unfallwagen wurden noch am Unfallort verhaftet.

Von RND/AP