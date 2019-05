Hamburg

Ein Mann ist am Samstagnachmittag in Hamburg-Marmstorf bei dem Versuch, vom Nachbarbalkon in seine Wohnung im fünften Stock zu gelangen, abgestürzt und schwer verletzt worden. Der 37-Jährige und seine Frau hatten sich zuvor ausgesperrt, wie ein Polizeisprecher sagte.

Der Mann wollte über den Balkon zurück in die Wohnung, in der sich noch ein kleines Kind befand. Wie alt das Kind ist und ob es sich um einen Jungen oder ein Mädchen handelte, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Der Mann wurde mit einer Rückenfraktur ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr öffnete die Tür zur Wohnung. Das Kind wurde an seine Mutter übergeben. Zuvor hatten Medien berichtet.

Von RND/dpa