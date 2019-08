Memmingen

Die Polizei sucht nach zwei Strafgefangenen, die am Sonntag aus der Justizvollzugsanstalt (JVA) Memmingen ausgebrochen sind. Die beiden Männer seien weiter auf der Flucht, sagte ein Sprecher der Polizei am Montag. Die 36- und 37-Jährigen konnten am Sonntag während eines Hofgangs über eine Mauer flüchten und wurden zuletzt gegen 15 Uhr an der Schwesternstraße in Memmingen gesehen. Die Polizei warnt davor sich den Männern zu nähern.

Polizei warnt vor den Flüchtigen

Die Ausgebrochenen sind etwa 177 Meter groß mit kräftiger Statur. Der 36-Jährige trug zuletzt ein schwarzes T-Shirt, eine kurze weiße Sporthose und schwarze Sportschuhe. Der Mann hat eine Glatze und eine frische Wunde am linken Unterarm. Der 37-Jährige hat schwarze kurze Haare und trug zuletzt ein graues T-Shirt, eine blaue lange Hose und schwarze Schuhe.

Wegen des Polizeieinsatzes ruhte am Sonntag zwischenzeitlich auch der Zugverkehr im nahe gelegenen Bahnhof. Am frühen Abend wurde die Zugstrecke freigegeben, wie ein Polizeisprecher mitteilte.

Von dpa/RND