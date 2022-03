Breisgau-Hochschwarzwald

Arbeiter eines Kieswerks im Schwarzwald haben einen toten Kollegen in einem Betontrichter entdeckt. „Wie genau der Mann in den Trichter gelangt ist können wir zurzeit noch nicht sagen“, erklärte ein Polizeisprecher nach dem Leichenfund in Neuenburg am Rhein.

Vermutlich handele es sich um einen Arbeitsunfall. Von einer Beteiligung Dritter sei nicht auszugehen. Ermittlung zur Todesursache des 54-jährigen wurden aufgenommen.

RND/dpa