Weil der Andrang zu groß war, wurden am Pfingstwochenende Urlauber in Schleswig-Holstein wieder nach Hause geschickt. Auch Mecklenburg-Vorpommerns Badeorte wie Boltenhagen, Warnemünde, Binz und Heringsdorf waren zu Pfingsten gut besucht. Sind in den Sommerferien weitere Sicherheitsvorkehrungen nötig?