Hannover

Es ist mal wieder viel Geduld gefragt: Autofahrer sollten sich erneut auf viele Staus auf den Autobahnen in Richtung Norden und Süden einstellen, sagte ADAC-Sprecherin Christine Rettig. In einigen Bundesländern wie Rheinland-Pfalz, Hessen oder Mecklenburg-Vorpommern enden die Sommerferien an diesem Wochenende, in Niedersachsen und Bremen am kommenden Mittwoch.

Kette von Baustellen bremst den Verkehr

Vor allem auf der Autobahn 7 dürfte es wegen vieler Baustellen eng werden, sagte Rettig. Aber auch auf der Autobahn 1 müssen Autofahrer Geduld mitbringen: Eine Kette von Baustellen, beginnend in NRW bis Vechta, dürfte den Verkehr ausbremsen. Ein Nadelöhr sei Hamburg, auch was den Verkehr von und nach Lübeck angehe.

Stau-Brennpunkte am Wochenende

Durch das Ferienende in Hessen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und im Saarland verschärft sich die Verkehrslage am Wochenende. Vor allem in den Metropolregionen Berlin, München, Hamburg, Stuttgart und im Rhein-Main-Gebiet müssen Autofahrer am Wochenende mit langen Staus rechnen. Auch die Routen von und zu der Küste sind betroffen.

Tipp für Urlaubsfahrer aus Bayern und Baden-Württemberg: Der ADAC empfiehlt die Abfahrt auf den Montag oder Dienstag nach dem Stauwochenende zu verschieben. Deutschlands zweitgrößter Automobilclub ACE hat derweil die Hauptreisezeiten für das Wochenende bekanntgegeben:

• Freitag, 12.00 - 20.00 Uhr

• Samstag, 08.00 - 19.00 Uhr

• Sonntag, 11.00 - 20.00 Uhr

Die staugefährdeten Strecken im Zeitraum 09.08. - 11.08.2019 im Überblick:

• Fernstraßen zur und von der Nord- und Ostsee

• A1 Puttgarden – Hamburg – Bremen

• A2 Dortmund – Hannover – Magdeburg

• A3 Passau – Nürnberg – Frankfurt – Köln

• A4 Dresden – Erfurt – Kirchheimer Dreieck

• A5 Basel – Karlsruhe – Hattenbacher Dreieck

• A7 Füssen/ Reutte – Würzburg – Hannover – Hamburg – Flensburg

• A8 Karlsruhe – Stuttgart – München – Salzburg

• A9 München – Nürnberg – Berlin

• A10 Berliner Ring

• A24 Hamburg – Berlin

• A61 Ludwigshafen – Koblenz – Mönchengladbach

• A81 Heilbronn – Stuttgart – Singen

• A93 Inntaldreieck – Kufstein

• A95/B2 München – Garmisch-Partenkirchen

• A96 München – Lindau

• A99 Umfahrung München

Viel Stau auch im Ausland

Nicht nur in Deutschland müssen Autofahrer am Wochenende mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen rechnen – auch im benachbarten Ausland sorgen Baustellen und der Urlauberverkehr für Stau und Behinderungen in allen Richtungen. Besonders staugefährdet sind:

• Tauern-, Fernpass-, Brenner-, Karawanken- und Gotthard-Route

• Fernstraßen zu Küstengebieten in Italien, Frankreich und Kroatien

• Inntal-, Brenner- und Tauernautobahn in Österreich (Grund ist die Sperre von Ausweichrouten für Pkw)

Es wird stürmisch in Ostfriesland

Wettermäßig müssten sich vor allem Küsten- und Inselbewohner auf ein eher windiges Wochenende durch Sturmtief „Yap“ einstellen, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes. Auch Teile des Binnenlandes werden durch Starkregen, Hagel und Sturm betroffen sein. Örtlich könne der Sturm über Ostfriesland in Böen auf Stärke 10 anwachsen. Auch der Sonntag soll windig werden.

Angenehmer sollte es in der Heide und in Südniedersachsen sein, wo die Temperaturen auf rund 27 Grad am Samstag steigen. Grundsätzlich gilt: Je näher man Ostfriesland und der Küste kommt, desto stürmischer wird es.

Von RND/dpa/pf