Maputo

Zyklon „Kenneth“ hat im Norden von Mosambik rund 21.000 Menschen aus ihren Häusern und Wohnungen vertrieben. Die Opfer des zweiten schweren Wirbelsturms binnen weniger Wochen in dem südafrikanischen Land würden in zentralen Unterkünften oder bei Gastfamilien untergebracht, teilte die Internationale Organisation für Migration (IOM) am Freitag mit.

„Der Schaden, den Zyklon Kenneth verursacht hat, ist entsetzlich“, sagte die IOM-Einsatzleiterin für Mosambik, Katharina Schnöring. Die Lebensgrundlage Tausender Familien sei zerstört.

„Kenneth“ ist vor einer Woche auf Mosambik getroffen

„Kenneth“ war vor einer Woche auf Land getroffen. Nach Angaben der Regierung von Mosambik wurden durch den jüngsten Wirbelsturm rund 200.000 Menschen geschädigt. Erst Mitte März hatte der Zyklon „Idai“ im Zentrum der früheren portugiesischen Kolonie gewütet. Rund 600 Menschen kamen ums Leben.

Von RND/dpa