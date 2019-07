New York

Bianca Devins hatte gerade die Highschool abgeschlossen, wollte im Herbst aufs College gehen und war in den sozialen Medien mit mehreren Tausend Followern sehr beliebt. Auch ihren Freund hatte sie über Instagram kennengelernt. Wie der US-Sender CNN berichtet, wurde die 17-Jährige am Wochenende von eben diesem Mann in New York brutal ermordet. Nach der Tat teilte der mutmaßliche Täter demnach Fotos von der Leiche in den sozialen Medien.

Nach Angaben der Polizei in Utica gegenüber CNN hatten am Sonntagmorgen mehrere Personen gemeldet, dass der 21-jährige mutmaßliche Täter auf der Plattform „Discord“ vom Mord an seiner Freundin berichtete. Unmittelbar danach soll dieser selbst die Polizei gerufen und angegeben haben, eine Frau getötet zu haben.

Der Täter teilte Fotos seiner toten Freundin

Als die Polizei dem CNN-Bericht zufolge am Tatort in Utica eintraf, lag der mutmaßliche Täter auf einer Plane neben einem schwarzen SUV am Boden. Der 21-Jährige begann, sich mit einem Messer in den Hals zu stechen. Unter der Plane entdeckte der Polizist dunkle Haare. Wie der junge Mann bestätigte, handelte es sich dabei um die Leiche von Bianca Devins.

Nach Angaben der Polizei zog der junge Mann dann ein Handy hervor und machte Fotos von sich und Devins’ Leiche. Kurz darauf trafen weitere Polizisten am Tatort ein und entwaffneten den 21-Jährigen. Er wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht und dort notoperiert. Als die Polizei die Leiche des Mädchens unter der Plane fand, wies diese schwere Verletzungen am Hals auf.

Das Paar lernte sich über Instagram kennen

Wie CNN berichtet, hatte Bianca Devins ihren Freund zwei Monate zuvor bei Instagram kennengelernt. Das Paar führte demnach eine enge Beziehung. Auf dem Rückweg von einem Konzert sei jedoch ein Streit ausgebrochen. Am Tatort eskalierte der Streit und der Mann stach mit einem Messer auf seine Freundin ein. Nach Angaben der Polizei machte der 21-Jährige dann Fotos und teilte sie auf der Plattform „Discord“, einer Messaging-Plattform, die vor allem von Gamern genutzt wird.

Mitarbeiter von „Discord“ entdeckten die Bilder demnach und kontaktierten die Polizei. „Wir arbeiten eng mit der Justiz zusammen, um so viel Unterstützung wie möglich zu geben“, sagte ein Sprecher von Discord gegenüber dem Sender CNN.

Anklage gegen den 21-jährigen mutmaßlichen Täter

Wie der Sender berichtet, hat die Familie von Bianca Devins über die Polizei ein Statement zu dem Mord veröffentlicht. Devins hatte demnach gerade die Highschool abgeschlossen und wollte im Herbst ein College besuchen. „ Bianca war eine talentierte Künstlerin, eine geliebte Schwester, Tochter und Cousine und ein wundervolles Mädchen, dass uns viel zu früh genommen wurde“, sagte die Familie in ihrem Statement.

Der mutmaßliche Täter befindet sich im Krankenhaus. Die Polizei geht CNN zufolge davon aus, dass er überleben wird. Sobald der 21-Jährige verhört werden kann, soll es eine Anklage geben.

Von RND/lzi