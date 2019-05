Bochum

Eine 16-Jährige ist am Samstag in Bochum unter einen fahrenden Linienbus geraten und schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben war sie in einem Haltestellenbereich neben dem Bus hergelaufen. Dabei habe sie mit den Fäusten gegen die Scheiben geschlagen. Die Gründe dafür seien noch ungeklärt, sagte ein Sprecher.

Ob der Bus gerade einfuhr oder abfuhr, war zunächst noch offen. Die Jugendliche sei mit einem Bein unter das Fahrzeug geraten und eingeklemmt worden. Zur Bergung wurde schweres Gerät eingesetzt. Rettungskräfte brachten die Schwerverletzte in ein Krankenhaus.

Zur Unfallzeit befanden sich viele Passanten in der Nähe, die das Geschehen gesehen haben. Die Haltestelle befindet sich in der Innenstadt nahe dem Rathaus. Mehrere Personen wurden von Seelsorgern betreut. Die Ermittlungen dauerten laut Polizei noch an.

Von RND/dpa