150 HSV-Fans randalieren in Zug - Massive Schäden - Zwischenfall mit der Polizei

Etwa 150 HSV-Fans haben in einem Zug randaliert und schwere Schäden hinterlassen. Unter anderem sollen sie im Zug Graffitis gesprüht, uriniert und Körperverletzungsdelikte begangen haben. Am Bahnhof in Gelsenkirchen kam es zu einem Zwischenfall mit der Polizei, die die Weiterfahrt der Bahn verhinderte.