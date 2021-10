Hannover

Mobile Impfteams sollen nach der Schließung der Impfzentren in Niedersachsen von dieser Woche an landesweit im Einsatz sein. Dies sei im Verlauf der Woche in allen Gesundheitsamtsbezirken zu erwarten, kündigte Heiger Scholz, Leiter des Corona-Krisenstabs der Landesregierung, am Dienstag in Hannover an. Die landesweit rund 50 Impfzentren wurden vor knapp zwei Wochen geschlossen, die mehr als 130 mobilen Teams sowie niedergelassene Ärzte übernehmen nun die Impfungen gegen das Coronavirus im Bundesland.

Corona-Krisenstab verteidigt Regelungen für Weihnachtsmärkte

Nach Angaben einer Sprecherin des Gesundheitsministeriums sind rund 1,3 Millionen Menschen in Niedersachsen älter als 70 Jahre und können sich somit ein weiteres Mal gegen das Coronavirus impfen lassen – sofern die zweite Impfung mehr als sechs Monate zurückliegt. Diese Impfung ist für Bürgerinnen und Bürger weiterhin kostenlos. In Niedersachsen haben nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) bislang 50.717 Menschen eine solche Auffrischungsimpfung erhalten.

Zudem hat der Corona-Krisenstab des Landes hat die neuen Regelungen für Weihnachtsmärkte verteidigt. Die Regelungen seien nach einer Anhörung der Spitzenverbände und unter Berücksichtigung von Konzepten der Schausteller erarbeitet worden, sagte Heiger Scholz. Er erteilte auch Forderungen eine Absage, die Regelungen erneut zu überarbeiten. „Im Moment gibt es keinen Grund, das anzufassen.“

Corona-Bändchen seien aufwendig, personal- und kostenintensiv

Am Montag hatte der Präsident des Niedersächsischen Städtetages, Ulrich Mädge (SPD), die Weihnachtsmarkt-Regeln mit drei kommunalen Handlungsoptionen als „völlig unpraktikabel“ bezeichnet. Eine Einzäunung des Marktes mit Zugangskontrollen widerspreche dem Charakter von Weihnachtsmärkten. Die alternativ vorgeschlagene Ausgabe von Bändchen an Geimpfte, Genesene und Getestete sei aufwendig sowie personal- und kostenintensiv. Die Kontrolle der Einhaltung der 3G-Regel durch die Standbetreiber als dritte Option könne aufgrund der damit verbundenen Wartezeiten zu großem Unmut bei den Besuchern und zu erheblichen Konflikten zwischen Besuchern den Standbetreibern führen.

Stattdessen plädierte der Städtetag für eine „praktikable Lösung“ nach dem Vorbild Nordrhein-Westfalens. Dort würden bei Veranstaltungen im Freien stichprobenartige Kontrollen zur Einhaltung der 3G-Regeln durch Ordnungsdienste und Polizei durchgeführt. Am Dienstag entgegnete Scholz, die aktuellen niedersächsischen Regelungen seien praktikabel und trügen den unterschiedlichen Anforderungen der Kommunen Rechnung. Zudem habe es noch im Vorjahr auf Vorschlag des Städtetages deutlich striktere Regelungen gegeben.

Von dpa/lni/epd