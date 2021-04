Die Pastorinnen Stefanie (ganz rechts) und Ellen Radtke arbeiten in der Kirche von Eime bei Hildesheim an einem Kreuz aus rund 76.000 Schrauben. Jede Schraube soll an einen der rund 76.000 Menschen erinnern, die bislang in Deutschland an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben sind. Quelle: epd-Bild/Clemens Beckmann