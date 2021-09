Zwischen Enttäuschung und Aufbruch: Niedersachsens CDU glaubt an Jamaika-Koalition

Hannover

Es ist durchaus ein historischer Tag, als die niedersächsischen Landesvorsitzenden der Parteien am frühen Montagmorgen vor die Presse traten: Zum ersten Mal wird auf Bundesebene voraussichtlich ein Dreierbündnis nötig sein, zudem hat die CDU ihr historisch schlechtestes Ergebnis eingefahren.

„Weit unter dem, was wir an eigenen Ansprüchen haben“

Entsprechend versteinert war die Miene von CDU-Generalsekretär Sebastian Lechner, der sonst als überdurchschnittlich fröhlicher Mensch gilt und vor allem durch sein breites Grinsen auffällt. „Wir sind enttäuscht von dem Ergebnis. Das ist weit unter dem, was wir an eigenen Ansprüchen haben.“ In Niedersachsen erzielte die Partei nur 24,2 Prozent, und lag damit genau im Bundestrend.

Vor gut zwei Wochen sah das noch anders aus: Bei der Kommunalwahl wurden die Christdemokraten mit 31,7 Prozent stärkste Kraft. Der Landesvorsitzende Bernd Althusmann witterte nach dem Votum Rückenwind für die Bundestagswahl. Das hat nicht funktioniert. Sebastian Lechner ist überzeugt, es scheiterte wegen mehrerer Punkte, machte aber auch deutlich: „An der Geschlossenheit innerhalb der Partei gab es den ein oder anderen Zweifel.“ Dies gelte es nun aufzuarbeiten.

Doch trotz des geringen Zuspruchs bei der Wahl, will die CDU unbedingt in die Regierung. „Es gibt eine Chance auf Jamaika“, sagte der Generalsekretär. Stephan Weil (SPD) habe 2013 in Niedersachsen auch die Regierung gestellt, ohne dass die SPD stärkste Kraft war.

SPD verweist CDU auf Platz zwei

Gleichzeitig schafften es die Sozialdemokraten in Niedersachsen aber auch, 33,1 Prozent der Zweitstimmen hinter sich zu vereinen und erlangten damit einen Zuwachs von 5,7 Prozentpunkten im Vergleich zur Bundestagswahl 2017. SPD-Generalsekretärin Hanna Naber sieht ihre Partei deshalb gestärkt. „Als wir recht früh einen Kanzlerkandidaten nominierten, ernteten wir angesichts der damaligen Umfragewerte Spott und Häme.“ Nun stehe fest, dass Olaf Scholz Anspruch auf das Kanzleramt habe.

Mit Blick auf die Machtspiele der Union merkte sie an: „Ich bin gespannt darauf, wie die Grünen vor ihrer Basis Armin Laschet als Kanzler legitimieren würden.“ Auch Hanna Naber präferiert ein Dreierbündnis – eine erneute GroKo sei eine „nachrangige Option“.

Entscheidend wird deshalb sein, wie sich Grüne und FDP zusammenraufen. Der Landesvorstand der Grünen liebäugelt mit der Ampel. „Es ist nicht überraschend, wenn man feststellt, dass es mit der SPD die größte Schnittmenge gibt“, sagte Parteichef Hanso Janßen. Seine Co-Vorsitzende Anne Kura ergänzte, dass man das Wahlverhalten der Erstwählerinnen und Erstwähler zudem als klaren Aufbruch für die Zukunft verstehe. Weil man die „besten Antworten“ gebe.

Zwar haben die Grünen auch landesweit mit 16,1 Prozent ihr bestes Ergebnis erzielt, dennoch ist der Wahlabend auch für sie eine Niederlage. „Das Ziel, die Kanzlermehrheit zu erlangen, haben wir nicht erreicht.“ Man wollte nun in die Analyse gehen, um bei der Landtagswahl 2022 möglichst gestärkt aufzutreten.

FDP will Schützengräben verlassen

Die FDP sieht die Schnittmengen dagegen eher mit der Union. Für Jörg Bode, stellvertretender Landesvorsitzender, stand fest: „Große Parteien gibt es nicht mehr.“ Deswegen gebe es auch keinen klaren Regierungsauftrag. Zunächst wolle man aber Gespräche mit den Grünen suchen, um für beide Seiten eine hinnehmbare Lösung zu finden. Es gehe nun darum, die „Schützengräben“ zu verlassen. Doch was bedeuten die Ergebnisse auf Bundesebene für die GroKo in Niedersachsen? Jörg Bode war überzeugt: „Wenn die Situation noch weiter eskaliert, wird es immer schlimmer.“ Es sei besser, wenn das Schauspiel beendet werde. Er sprach sich damit für eine vorgezogene Wahl aus.

In eine weniger erfreuliche Zukunft im Bundestag muss dagegen die Linke blicken. Sie schaffte es lediglich über die Grundmandatsklausel in den Bundestag. In Niedersachsen erreichte sie sogar nur 3,3 Prozent der Stimmen. Damit kann die Partei gerade mal drei Abgeordnete aus Niedersachsen nach Berlin senden. Landesvorsitzender Lars Leopold war entsprechend betrübt: „Das ist eine bittere Niederlage, das gibt es nicht schön zu reden.“ Für die Landtagswahl wolle man die eigenen Themen mehr in den Fokus stellen.

Auch die AfD glaubt daran, sich nach der Bundestagswahl wieder im Landtag zu einer Fraktion formieren zu können. „Wir werden den Sprung zurück in den Landtag schaffen.“ Die Partei kam in Niedersachsen auf 7,4 Prozentpunkte.

Von Mandy Sarti