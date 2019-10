Jerxheim

Zwei Autos mit Totalschaden, zwei beschädigte Häuser und ein eingezogener Führerschein – das ist die Bilanz eines Unfalls in Jerxheim im Kreis Helmstedt. Ein 18-Jähriger war dort am späten Samstagabend auf der B 224 mit seinem Golf in einer leichten Kurve von der Fahrbahn abgekommen. Dann nahm das Unheil seinen Lauf: Der junge Mann prallte nach Polizeiangaben mit dem Auto gegen eine Hauswand und schleuderte weiter gegen einen geparkten VW up. Dieser wurde dann gegen ein weiteres Gebäude geschoben. Nur durch Glück blieb der 18-Jährige aus der Gemeinde Heeseberg unverletzt.

Polizei zieht Führerschein ein

Die Autos haben nur noch Schrottwert, beide Gebäude wurden zudem beschädigt. Insgesamt beziffert die Polizei den Schaden auf rund 30.000 Euro.

Dem 18-Jährigen wurde der Führerschein abgenommen, da die Beamten ein strafrechtlich relevantes Verhalten nicht ausschließen konnten.

Von RND/frs