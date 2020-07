Zustand der Nordsee: Forscher starten zur jährlichen Untersuchung

Hamburg/Kiel/Bremerhaven

Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie ( BSH) startet an diesem Mittwoch von Bremerhaven aus zur jährlichen Untersuchung der Nordsee. Bei der sogenannten 23. Gesamtaufnahme wollen elf Wissenschaftler und Techniker unter anderem aktuelle ozeanographische und meereschemische Daten erfassen, um klimabedingte Veränderungen zu erforschen, wie das BSH in Hamburg mitteilte.

Rückkehr ist am 9. August in Bremerhaven. Dort soll die Crew wechseln, um anschließend Proben aus der Deutschen Bucht und deutschen Ostsee-Gewässern zu nehmen. Der zweite Abschnitt der Reise mit dem irischen Forschungsschiff «Celtic Explorer» endet am 19. August in Kiel.

Teil der Daten werden schon an Bord analysiert

Das BSH fährt seit 1998 mit wechselnden Schiffen ein Netz von festen Stationen für Messungen und Proben ab. So wollen sie bei der Nordsee-Aufnahme unter anderem mehr über Temperatur, Salzgehalt und Dichte des Seewassers erfahren und Nährstoffe sowie organische Schadstoffe analysieren.

Ein Teil der Daten wird bereits an Bord analysiert, eine detaillierte Bewertung ist aber erst nach Untersuchungen im BSH-Labor in Hamburg-Sülldorf möglich. Die Datensätze werden laut BSH an nationale und internationale wissenschaftliche Einrichtungen weitergegeben.

