Für viele Studentinnen und Studenten geht es im Wintersemester wieder zurück in die Universitäten. Ganz auf Online-Angebote verzichten will man dabei jedoch nicht.

Zurück in den Hörsaal: Wintersemester mit Präsenz

Bildung - Zurück in den Hörsaal: Wintersemester mit Präsenz

Bildung - Zurück in den Hörsaal: Wintersemester mit Präsenz