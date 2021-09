Die Flutkatastrophe im Westen Deutschlands liegt rund zwei Monate zurück, die Menschen in Niedersachsen erlebten zuletzt 2017 Überschwemmungen. Dann ist der Katastrophenschutz gefragt. Die Grünen forderten am Dienstag im Landtag, dass mehr Geld investiert wird. Das Land sieht dagegen den Bund in der Verantwortung.