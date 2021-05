Hannover

Mit neuen Ideen für altes Brot sollen weniger Lebensmittel im Müll landen. Rund 360 Bäckereifilialen in Niedersachsen informieren am Tag der Lebensmittelverschwendung an diesem Sonntag, wie Backwaren richtig gelagert und Reste schmackhaft verwertet werden können. Für die Aktion #brotretten hat das Zentrum für Ernährung und Hauswirtschaft Niedersachsen (ZEHN) Informationsmaterial (Flyer als Pdf-Datei) vorbereitet, das in den Bäckereien ausgelegt wird. Ziel der Aktion ist, dass Menschen Backwaren mehr wertschätzen und weniger entsorgen.

Nach Angaben des Zentrums für Ernährung und Hauswirtschaft in Oldenburg wirft jeder Mensch in Deutschland statistisch gesehen pro Jahr mehr als zehn Kilo Brot und andere Backwaren in den Abfall. „Lebensmittel dürfen nicht sinnlos im Müll landen“, sagte Niedersachsens Ernährungsministerin Barbara Otte Kinast (CDU). „Gut, dass die Verbraucher und Verbraucherinnen nun direkt mit Ideen angesprochen werden.“

Tipps für Kunden: So bleibt Brot länger frisch Vollkorn statt Weizen: Backwaren mit Roggen, Schrot oder Sauerteig sind meist länger haltbar. Brot so lagern, dass Luft zirkulieren kann (z.B. in einem atmungsaktiven Brotkasten oder Tontopf). Poröse Materialien oder Leinenbeutel regulieren die Feuchtigkeit optimal. Brotkasten regelmäßig von Krümeln befreien und mit Essigwasser reinigen, damit sich kein Schimmel bilden kann. Achtung: Angeschimmeltes Brot sollte nicht mehr gegessen werden, auch wenn nur kleine Stellen betroffen sind. Brot idealerweise bei Zimmertemperatur aufbewahren. Ganzes Brot bleibt länger frisch als Schnittbrot. Brotwaren halten sich tiefgefroren etwa drei Monate. In Scheiben geschnitten lässt sich Brot auch portionsweise auftauen.

Private Haushalte für 52 Prozent der Lebensmittelabfälle verantwortlich

Der 2. Mai wurde im Jahr 2016 von der Umweltorganisation WWF symbolisch zum Tag der Lebensmittelverschwendung ausgerufen. Demnach werden Lebensmittel statistisch gesehen bis zu diesem Tag im Jahr für die Tonne produziert. Nach Angaben des Bundesernährungsministeriums landen jährlich rund zwölf Millionen Tonnen Lebensmittel im Müll. Private Haushalte sind demnach für 52 Prozent der Lebensmittelabfälle verantwortlich.

Nach einer Untersuchung durch die Gesellschaft für Konsumforschung von Juni 2016 bis Juli 2017 werfen die Verbraucherinnen und Verbraucher vor allem Obst und Gemüse, Brot und Backwaren sowie Getränke weg. Gegensteuern könnten die Menschen demnach durch eine bessere Einkaufsplanung und passendere Zubereitung der Mahlzeiten.

Schon beim Einkauf überlegen: Was brauche ich wirklich? Quelle: Mohssen Assanimoghaddam/dpa

App für Gerichte mit Lebensmittelresten

Ideen, wie Lebensmittel vor dem Müll bewahrt werden können, gibt es viele. So stellt das Bundesministerium für Ernährung per App Rezepte vor, mit denen Lebensmittelreste zu Gerichten verarbeitet werden können.

Auch einige Initiativen setzen sich gegen die Verschwendung von Lebensmitteln ein. Bundesweit beteiligen sich Menschen an der Bewegung „foodsharing“ (Essen teilen) und holen nicht mehr verkaufbare oder ungewollte Lebensmittel bei Unternehmen ab, um sie zu verteilen. Zudem organisieren sie Orte, an die Menschen übrig gebliebene Lebensmittel bringen und abholen können.

Rezept für Brotchips Zutaten für etwa 10 mittelgroße Brotscheiben: altbackenes Brot, Brötchen oder Baguette, 4 EL Pflanzenöl, z.B. Rapsöl oder Olivenöl, 1 EL Gewürze oder Kräuter (z.B. Paprika oder Oregano), Knoblauch, ½ TL Salz (je nach Salzgehalt des Brotes) Zubereitung: Das Brot in etwa zwei Millimeter dünne Scheiben schneiden und auf einem Backblech verteilen. Alle weiteren Zutaten in einer Schüssel gut vermengen. Nach Geschmack eine Knoblauchzehe schälen, pressen und dazugeben. Die Öl-Gewürzmischung mit einem Pinsel gleichmäßig auf beide Seiten der Brotscheiben streichen. Nach etwa 10 bis 15 Minuten bei 180 Grad Ober-/Unterhitze (160 °C Umluft) im Backofen sollten die Brotchips eine leichte Bräune haben und sind verzehrfertig. Tipp: Extra scharf wird´s mit Chili, bunt mit Curry und mediterran mit Rosmarin.

Containern, Tierfutter und Produkte für Mitarbeiter

Auch Unternehmen setzen sich dafür ein, möglichst wenig Essen wegzuwerfen. Viele Lebensmittelketten und Geschäfte geben unverkäufliche Lebensmittel an gemeinnützige Organisationen ab.

Das Bremer Kaufhaus Lestra nutzt mehrere Wege, um Lebensmittelmüll zu reduzieren, wie der Geschäftsführer Cornelius Strangemann erzählt. Demnach stehen im Warenlager Produkte, an denen sich die Angestellten bedienen können. Weitere Lebensmittel gehen über eine Gemeinde an Bedürftige. Zudem kommen regelmäßig Mitarbeiter des Naturerlebniszentrums Botanika vorbei, die Essen als Tierfutter abholen. Da trotz der breiten Verteilung immer noch unverkäufliche Lebensmittel übrig sind, stellt das Kaufhaus auf der Hinterseite des Gebäudes offene Rollregale auf. „Da stehen täglich mehrere Leute und warten bis Ware rauskommt“, erzählt Strangemann. „Das hat sich sehr etabliert, das funktioniert gut.“

In den Containern des Kaufhauses landet deshalb wenig Essbares, aber auch dort dürften sich Menschen bedienen, so Strangemann.

