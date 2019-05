München

Ausflügler und Reisende müssen sich am bevorstehenden langen Wochenende nach Himmelfahrt auf Staus einstellen – fast überall. Wie der ADAC am Montag warnte, dürfte es bereits am Mittwochnachmittag und beim Rückreiseverkehr am Sonntagnachmittag besonders voll werden. Vor allem die Routen in den Süden, zu den Küsten von Nord- und Ostsee, in die Großstädte und zu den Naherholungsgebieten werden wohl belastet sein, so der ADAC. Der Autoclub befürchtet sogar: „Fast jede Fahrt endet im Stau.“

Im Norden warnt der ADAC konkret vor Verkehrsbehinderungen auf der A2 zwischen Berlin, Hannover und Dortmund sowie auf der kompletten A7.

Auf der A7 bei Bad Fallingbostel ereignete sich am Montagvormittag bereits ein schwerer Unfall mit einem Lastwagen. Mindestens 25 weitere Fahrzeuge sollen darin verwickelt sein.

Auch auf der A2 an der Anschlussstelle Bad Nenndorf gab es am Montagmittag erhebliche Behinderungen. Ein Lastwagen ist offenbar bei einem Unfall in Brand geraten. Die Autobahn musste zunächst in beiden Richtungen zwischen Bad Nenndorf und Wunstorf Kolenfeld komplett gesperrt werden.

Lieber Freitag und Sonnabend fahren

Um gut durch das Wochenende zu kommen, empfiehlt der ADAC, auf Freitag und Sonnabend auszuweichen: Dann sollen Reisende weitgehend staufrei durchkommen. Der Verkehrsclub rät zudem, sich vor Fahrtantritt über die Straßenbauarbeiten auf den Autobahnen zu informieren.

Wer in Richtung Österreich unterwegs ist, muss sich zudem auf der Inntalautobahn A93 am Mittwoch und Freitag auch wegen Blockabfertigungen auf Stau einstellen.

Von dpa