Hannover

Der Vorwurf ist eindeutig: Ein hochrangiger SPD-Politiker von der Insel Langeoog soll öffentlich den Hitlergruß gezeigt und dabei „Sieg Heil“ gerufen haben. Die Staatsanwaltschaft Aurich hat die Ermittlungen aufgenommen.

„Schon 2014 ist er immer wieder mit diesen Äußerungen aufgefallen“, berichtet ein ehemaliger Tourismus-Manager der Insel im Gespräch mit der NP. Er habe sich dieses Auftreten während der Zusammenarbeit verbeten. Dennoch habe sich das Verhalten des SPD-Politikers nicht verändert. Nun ermittelt seit Juni die Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Informationen. Nach NP-Informationen soll derweil auch der Staatsschutz in die Ermittlungen involviert sein. Das SPD-Mitglied wollte sich nicht zu den Vorwürfen äußern.

SPD erwägt Sofortmaßnahmen

Johanne Modder, Vorsitzende des SPD-Bezirks Weser-Ems, distanzierte sich gegenüber der NP eindeutig von dem Verhalten des Parteimitglieds: „Das hat mit den Grundwerten der SPD nichts zu tun und widerspricht auch noch unserer Verfassung.“ Sie habe den Auftrag erhalten, Sofortmaßnahmen zu prüfen, sollten sich die Vorwürfe bestätigen. Ein Parteiausschluss wäre denkbar.

Und auch innerhalb der SPD-Landtagsfraktion ist man wenig begeistert von den Vorkommnissen auf der Insel. Ein Parlamentarier sagte gegenüber der NP: „Jetzt reicht es wirklich. Was auf der Insel passiert, ist nicht länger tragbar.“ Es entstehe der Eindruck, dass sich dort ein Staat im Staat gebildet habe.

Bereits in der Vergangenheit war der SPD-Funktionär von Langeoog negativ aufgefallen. Er war unter anderem in die Chat-Verläufe mit dem SPD-Landtagsabgeordneten Jochen Beekhuis verstrickt. Beekhuis wird dabei vorgeworfen, sich abfällig über Frauen, Homosexuelle und dicke Menschen geäußert zu haben. Modder hatte in dem Zusammenhang eine Untersuchungskommission eingerichtet. Dabei könnte Beekhuis ebenfalls der Parteiausschluss drohen.

Aus SPD-nahen Kreisen heißt es weiter: „Die ganze Sache wirft ein noch schlechteres Licht auf Beekhhuis. Immerhin ist dies das Netzwerk, das ihm lange Zeit den Rücken gestärkt hat.“ Die Partei verwies darauf, dass man sich geschlossen von diesen Aussagen distanziere.

Von Mandy Sarti