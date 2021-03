Im vergangenen Jahr kam es in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts zu 704 FSME-Erkrankungen. So viele gab es noch nie zuvor. Die Borreliose tritt deutlich häufiger auf. Genaue Fallzahlen gibt es zur Borreliose nicht, da die bakterielle Krankheit nicht bundesweit meldepflichtig ist. Das DRK geht von rund 100 000 Fällen im Jahr aus. In Deutschland gelten vor allem die südlichsten Bundesländer Bayern und Baden-Württemberg als FSME-Risikogebiet. Aber auch in Südhessen, im südöstlichen Thüringen und in Sachsen herrscht erhöhte FSME-Infektionsgefahr. Einzelne Risikogebiete gibt es laut Robert-Koch-Institut in Mittelhessen, Rheinland-Pfalz und in Niedersachsen an der holländischen Grenze.